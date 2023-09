Vrachtwagen rijdt zich klem onder spoorbrug in Zaandam

Een vrachtwagen was te hoog voor de spoorbrug bij Station Kogerveld in Zaandam. Rond 12.45 uur raakte de vrachtwagen de brug en viel de container van de oplegger. Het verkeer op de Heijermansstraat staat vast, maar het treinverkeer kan wel doorrijden.

De maximale doorrijhoogte van de brug is 4 meter, maar de vrachtwagen was waarschijnlijk iets hoger. Een woordvoerder van de politie laat weten dat er niemand gewond geraakt is bij het ongeluk. Het verkeer op de Heijermansstraat zal voorlopig last hebben van hinder. De weg is afgesloten in de richting van de benzinepomp. De container ligt ook op de weg van de rijbaan in de andere richting, dat verkeer kan gebruik maken van de busbaan.

De vrachtwagen is van een grondverzetbedrijf. Het bedrijf laat weten nog niet te weten wat er precies misgegaan is. "We zijn nu met materiaal onderweg om de boel op te ruimen", zegt een medewerker tegen NH. De chauffeur maakt het goed, maar is wel een beetje geschrokken.

De woordvoerder van de politie laat weten dat de chauffeur een boete zou kunnen krijgen vanwege het negeren van de borden met daarop de maximale hoogte. "En er is natuurlijk veel economische schade voor het bedrijf", zegt hij. "Ook kan de schade aan de brug duur uitpakken."

