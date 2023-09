Opnieuw kritiek op aanschaf dieselvuilniswagens: "Het overtuigt niet"

Raadsleden van zowel coalitie- als oppositiepartijen vinden de uitleg van wethouder Zita Pels (Afval) over de aanschaf van 27 dieselvuilniswagens niet overtuigend. Ze betwijfelen of de wethouder zich wel genoeg heeft ingespannen om meer elektrische vuilniswagens aan te schaffen.

Dat bleek vanmorgen tijdens een commissievergadering in de Stopera. In juni werd duidelijk dat de gemeente van plan was om 37 dieselvuilniswagens te kopen. Pels en collega-wethouder Hester van Buren (Bedrijfsvoering) lieten een maand later per brief weten dat 'bij opnieuw uitgebreid tegen het licht houden van deze keuze' bleek dat dat aantal ook met tien verminderd kon worden.

"De brief bevat te weinig plannen en te veel, sorry, het lukt niet"

"Deel twee van het bizarre bericht dat we 37 dieselwagens gaan aanschaffen, het zijn er nu 27 en tot zover dan ook meteen het goede nieuws", vatte D66-raadslid Rob Hofland de discussie vanmorgen samen. "De brief geeft uitleg over waarom we nog steeds 27 van die wagens aanschaffen, maar hij overtuigt niet dat het niet anders kan." Rogier Havelaar (CDA): "De brief bevat te weinig plannen en te veel, sorry, het lukt niet."

Slack

Havelaar zei verschillende afvalbedrijven te hebben gesproken die de afvalinzameling eerder dan de gemeente wel elektrisch kunnen doen. Verder vroeg hij zich af waarom de gemeente geen commerciële snellaadlocaties, die niet altijd beschikbaar zouden zijn, wil gebruiken. "Wat mij betreft, heeft de wethouder zich in het ootje laten nemen, want dan wacht je toch even? Het enige wat je moet doen is in de operationele planning een beetje slack mee te nemen, zoals ze dat in de transportwereld noemen."