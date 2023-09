Vermiste Jeroen (38) uit Den Helder mogelijk gezien in Callantsoog

De 38-jarige Jeroen Schermer uit Den Helder die sinds vrijdag vermist is, zou mogelijk in Callantsoog zijn geweest. De politie heeft daarover een tip binnengekregen. "We hebben die serieus genomen, maar het heeft nog niets opgeleverd", zo laat een woordvoerder van de politie weten. Een rechercheteam houdt zich bezig met de vermissing.

Hoewel Jeroen mogelijk in Callantsoog is geweest, zijn er volgens de politie geen aanwijzingen dat hij er nog steeds zou zijn. Ze roept mensen op, als ze tips hebben, die te melden bij de politie. "Elke tip wordt nagelopen en we hopen hem snel terug te vinden."

Er zijn veel zorgen om de man, die volgens zijn omgeving juist goed in zijn vel zat. Jeroen is dakloos, maar had al een tijd lang onderdak bij DNODoen. Hij heeft een roerig verleden, vertelde korpsofficier Ton Mostert van Leger des Heils Den Helder gisteren aan NH, maar hij was de afgelopen periode bezig zijn leven op orde te krijgen. "We hebben geen enkel teken gehad of gezien dat het niet goed met hem zou gaan. We zijn ook niet gek, weten heus wel hoe mensen in elkaar zitten. Als iemand een terugval heeft, dan weten we dat."

Verdwijnen

"We hebben ook geen flauw idee waar hij kan zijn", vervolgde hij. "Hij heeft wel zijn vaste plekjes: de duinen bij Nieuw Den Helder en de zeedijk als hij even rust nodig had. Maar Jeroen zou nooit zomaar een paar dagen verdwijnen. Dus bij ons gaan wel gelijk de alarmbellen af."

Jeroen is opvallend lang, 1.95 meter. Wie tips heeft, kan contact opnemen met de politie.