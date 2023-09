Ook beperkte Lotte (10) kan nu in speeltuin terecht, dankzij buurtkinderen Hannah en Levi

Goed nieuws voor de Kudelstaartse Lotte: dankzij de inspanningen van haar buurtgenootjes Hannah (7) en Levi (11) kan het ernstig meervoudig beperkte meisje sinds afgelopen vrijdag ook in de speeltuin om de hoek terecht. De speeltuin is nu namelijk ook geschikt voor kinderen die in een rolstoel zitten. "Ze begon erg te lachen toen ze het hoorde", vertelt haar moeder Liesbeth.

Toen Liesbeth de buurt 2,5 jaar geleden opriep om zich hard te maken voor een inclusieve speeltuin, waar ook haar dochter terecht zou kunnen, kwamen Hannah en Levi direct in actie. Gewapend met pen en papier trokken ze met hun opa en oma de wijk in om handtekeningen op te halen, om daarmee de gemeente te overtuigen de speeltuin aan te passen.

Een glijbaan, een schommel en een wip: broer en zus Levi en Hannah konden hun energie al langer kwijt in de speeltuin aan de Copernicusstraat. Hun rolstoelafhankelijke buurmeisje Lotte (10) kon alleen maar toekijken. "Lotte keek vaak weg als we langs de speeltuin liepen", vertelt Lottes moeder Liesbeth.

"Dat vinden ze hartstikke leuk om te doen, iedereen in de buurt kent hen en dat vinden ze niet eng", vertelt Christiaan Heemskerk, de vader van de twee jonge initiatiefnemers. "Levi is een echt gevoelspersoon, als hij een situatie ziet, heeft hij er meteen een bepaald gevoel bij. Hij is ook een echte denker. Hannah vindt aandacht erg leuk. Als ze iets doet, doet ze dat met veel passie. Ze was ook erg enthousiast om de handtekeningen op te halen", aldus Christiaan.

Gelukt

En met succes, want broer en zus haalden tientallen handtekeningen op en dat kon de wethouder niet negeren. Hij besloot de toestellen te laten vervangen door toestellen waar ook Lotte en andere kinderen in een rolstoel plezier mee konden beleven.

"Hannah en Levi vonden het hartstikke leuk toen ze hoorden dat de speeltuin aangepast zou worden. Ze vonden het ook spannend, want ze waren benieuwd hoe de speeltuin eruit ging zien", zegt Heemskerk. Maar het belangrijkste: hun buurmeisje staat niet langer buitenspel.

Grote glimlach

Lotte was ook ontzettend blij, vertelt haar moeder. "Sinds het goede nieuws naar buiten is gekomen, zijn we vaker langs de speeltuin gelopen. Hannah, Levi en Lotte hebben er ook al samen gespeeld. Nu kijkt ze met een grote glimlach steeds naar de speeltuin", zegt Liesbeth vrolijk.