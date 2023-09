Privégegevens Oostzaners rondgestuurd, gemeente met schaamrood op de kaken

Begin augustus plofte de stapel documenten bij Milou Mulder op de mat. Twee dikke bundels van zo'n 250 pagina's waarin niks was afgevlakt. "Ook mijn persoonlijke adres niet", legt ze uit. Mulder is voorzitter van belangenorganisatie Hart voor Het Twiske en ligt al jaren in de clinch met de gemeente over het festival Lente Kabinet.

De documenten zijn onderdeel van een lopende bezwaarprocedure tegen het festival dat jaarlijks plaatsvindt in Het Twiske.

Mulder ontving, samen met twee andere inwoners van Oostzaan, de documenten om zich voor te bereiden voor een hoorcommissie in deze zaak, maar kreeg plotsklaps het dossier met daarin allerlei persoonsgegevens en correspondentie van inwoners, de provincie, Dekmantel (de organisatie achter Lente Kabinet) en van haarzelf. Dat was niet de bedoeling.

Boa's aan de deur

Daarom stonden er op 9 augustus boa's op de stoep met een brief van de gemeente. "Per abuis heeft u een versie ontvangen waarin diverse persoonsgegevens niet zijn weggelakt. Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend om de per post ontvangen dossiers fysiek mee terug te geven aan onze boa", aldus de brief. "Wij vertrouwen erop dat u uw medewerking verleent aan ons verzoek. Mocht dat onverhoopt niet het geval zijn, dan zullen wij aangifte doen bij de politie."

Mulder was op dat moment op vakantie, maar de andere twee betrokkenen waren wel thuis. Ondanks dat de boa's vriendelijk waren, was het toch even schrikken, weet Mulder. Zij kent de twee andere betrokkenen goed en heeft hen uitgebreid gesproken over het voorval. Alle drie hebben de documenten inmiddels netjes overhandigd. Tot een aangifte is het nooit gekomen.

Schaamrood op de kaken

Op het moment dat de boa's voor de deur stonden, was Mulder op vakantie. Maar gisteravond kreeg ze alsnog hoog bezoek. "Toen stond de burgemeester hier voor de stoep", vertelt ze. "Met het schaamrood op de kaken." En met een grote bos bloemen kwam hij vertellen dat de privégegevens waarschijnlijk niet in handen van derden zijn gekomen. En of ze toch alsjeblieft de documenten zou willen overhandigen. Dat deed ze.

Voor Mulder en de andere twee betrokkenen is de kous nu af. Maar ze is niet te spreken over de manier van werken van de gemeente. "Ze hebben het op een weinig charmante wijze proberen op te lossen."