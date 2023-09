Van gas halen woningen mogelijk vertraagd bij wegvallen biomassacentrale Diemen

Mocht de biomassacentrale in Diemen er inderdaad niet komen, dan ontstaat er wel een 'nieuw probleem'. Dat zei wethouder Zita Pels (Duurzaamheid) vanmorgen tijdens een debat in de Stopera. Er zijn dan namelijk andere manieren nodig om woningen van het gas te halen.

Foto: Biomassacentrale energiecentrale Diemen - AT5

Pels benadrukte dat ze tegen de komst van de biomassacentrale is. Tijdens haar vakantie heeft ze dat al op sociale media geschreven en ze zal dat ook tegen de provincie zeggen, mocht Vattenfall toch met het plan verder gaan. "We zijn enkel afnemer, dus juridisch gezien hebben we weinig in te brengen, behalve dat het vanuit een van de afnemers niet wenselijk is", zei de wethouder.

Vorige week bleek dat de omgevingsvergunning door de Raad van State is vernietigd omdat de provincie ten onrechte geen onderzoek had laten doen naar de milieugevolgen van de centrale. Raadsleden reageerden daar vanmorgen positief op. "Het gaat om 396 miljoen, echt een smak geld, waar we duurzame stappen mee zouden kunnen zetten, zoals het isoleren van woningen", zei Anke Bakker van de Partij voor de Dieren. Jim Haijen van de SP: "Er is niks duurzaams aan het kappen van bomen in Estland of Litouwen en ze verschepen om er daarna woningen in Amsterdam en Almere te verduurzamen." Imane Nadif (GroenLinks) gaf ook aan blij te zijn met het vernietigen van de vergunning, maar wilde toen de VVD het vroeg niet uitsluiten dat er opnieuw woningen met houtige biomassa verwarmd worden. Ze zei dat er 'grote stappen' nodig zijn om dat te voorkomen. "Ik sluit me aan bij de blijdschap, maar ook bij het realisme dat we wel een alternatief plan moeten hebben", zei D66-raadslid Rob Hofland.

"Er is wel een nieuw probleem dat dan ontstaat, want deze centrale zou van het gas gehaald worden door de inzet van houtige biomassa", erkende Pels. "Dat is een van de zaken die we moeten oplossen met Vattenfall. Geothermie of restwarmte - dat zijn gedachten en mogelijkheden die we zien. Maar bij principes horen soms zure vruchten. We kunnen niet vooraf beloven dat we een op een doorgaan met het van het gas afhalen van de woningen." Energieleverancier Vattenfall kan wel opnieuw een vergunningsaanvraag doen, maar de provincie zou dan alsnog onderzoek moeten doen naar de milieugevolgen. Een woordvoerder van de provincie liet vorige week weten dat dat een 'zorgvuldig proces' is dat 'geruime tijd' zou kosten.