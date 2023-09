Arrestatieteam arresteert 35-jarige Zaandammer in Purmerendse flat

In een flat aan de Gouwzeestraat in Purmerend is gisteravond rond 21.00 uur een 35-jarige man uit Zaandam aangehouden door een arrestatieteam. De politie kan niet zeggen waarvan de man wordt verdacht.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat de 35-jarige man niet in het huis in Purmerend woonde. "De man is aangehouden in een lopend onderzoek", zegt hij. De woordvoerder kan daarom niet zeggen waarom de man is aangehouden.

De 35-jarige Zaandammer zal morgen voorgeleid worden aan de rechter-commissaris. Dan wordt besloten of de man langer vast blijft zitten.