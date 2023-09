Verdachte rugzak gevonden op Kennemerbrug, blijkt zwaar vuurwerk

Op de Kennemerbrug is vanmorgen rond 8.00 uur een rugzak met daarin zwaar vuurwerk aangetroffen. De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) heeft het vuurwerk onschadelijk gemaakt. De brug was daarom afgesloten voor verkeer.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat een voorbijganger melding maakte van het pakketje. "Het blijkt te gaan om zwaar vuurwerk", zegt hij. "Waarschijnlijk heeft het er al een tijdje gelegen. Dat denken we omdat het vuurwerk nat was en het vrijdag voor het laatst heeft geregend."

Het lijkt erop dat iemand het vuurwerk geprobeerd heeft aan te steken, maar dit is doordat het nat was niet gelukt. "De Explosieven Opruimingsdienst heeft het vuurwerk gedemonteerd", zegt de woordvoerder. "De politie stelt geen onderzoek in, mede doordat er geen sporen meer zijn doordat het vuurwerk nat is geworden."

Om 9.15 uur ging de weg weer open.