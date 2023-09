'Te weinig aanknopingspunten', politie staakt onderzoek ontvoering West-Friese vrachtwagenchauffeur

Dat meldt de politie aan NH. Wat er precies gebeurd is, is nog onduidelijk. "Het spoor loopt dood", aldus een woordvoerder. Eerder liet de politie nog weten aanwijzingen te hebben dat de West-Friese vrachtwagenchauffeur voor anderhalve dag zou zijn ontvoerd.

Een maand geleden wordt er groot alarm geslagen over de vermissing van de 36-jarige man uit Hoogkarspel. "Hij is spoorloos en zijn naasten maken zich zorgen om hem", is zaterdag 12 augustus is de boodschap van de politie aan Nederland. De vrachtwagenchauffeur is dan al sinds vrijdagochtend vermist.

Hij verlaat dan namelijk rond 9.45 uur met zijn vrachtwagen zijn woonplaats Hoogkarspel. Die wagen, een zwarte truck met een witte oplegger, wordt vervolgens bij een loods aan de Gedeputeerde Laanweg in Andijk, zo'n 10 kilometer verderop, leeg aangetroffen.

De vermissingsoproep wordt massaal gedeeld en op zaterdagmiddag meldt de politie dat de man weer terecht is. Hij kwam naar verluidt 'aanlopen'. En het zou 'redelijk goed' met hem gaan.

Sigaretten en tabak in loods

Wat ook nog speelt, is dat er in Andijk, in de loods bij de lege truck van het slachtoffer, een lading nepsigaretten en tabak wordt gevonden. Wat of wie hier achter zit, wordt op dit moment nog steeds door de FIOD (opsporingsdienst van de Belastingdienst) onderzocht.

Of er een verband is tussen de vermissing en de vondst van de illegale middelen is niet duidelijk. In verband met het lopende onderzoek, wil de FIOD niet reageren op vragen van NH.