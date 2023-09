Madelief en Ties staan straks weer vooraan bij punkconcert in Slachthuis: "Superblij"

Madelief Lammerts is superblij. Over een paar weken staat ze weer vooraan bij een concert in het Haarlemse popcentrum Slachthuis. Met een massaal gesteunde petitie heeft ze de strijd voor behoud van live-muziek gewonnen. Het podium dat kampt met geldgebrek en verkeerde vergunningen kan eind deze maand toch weer bands ontvangen.

Madelief Lammerts en haar broer Ties op drums in Slachthuis - Madelief Lammerts

De Amsterdamse rock- en punkband Savage Beat trapt de doorstart van het Slachthuis op vrijdag 29 september af. En haar broer Ties mag dan met zijn band Floyd Hemorrhoid zelfs in het voorprogramma optreden. Dat is een typisch 'Slachthuisbandje' van jonge muzikanten die elkaar op het podium in het oude abattoir hebben gevonden. "En Ties heeft nu zelfs een baantje in het Slachthuis", vertelt zus Madelief opgetogen. "Hij staat achter de bar." Niet-mainstream Madelief en haar broer en zus zijn de drijvende kracht achter de petitie, die met ruim zevenduizend handtekeningen de politiek in het stadhuis duidelijk maakten hoe belangrijk live-muziek is. En dan vooral de niet-mainstream muziek, die nergens anders in Haarlem meer een plek had. Maar het popcentrum Slachthuis, waar de punk- en rockscene wel een podium vond, was niet goed geïsoleerd, had niet de juiste vergunningen en bleek ook nog eens aan de financiële afgrond te staan. Dat het podium, dat samen met een popschool en oefenruimtes midden in een nieuwe woonwijk staat, wel van grote waarde voor veel Haarlemse jongeren is, bleek wel uit de laatste concertavond eind mei. (Tekst gaat door na de videoreportage van deze laatste live-optredens op 27 mei)

Laatste concerten in Slachthuis? - NH Nieuws / Geja Sikma

Nieuwe directeur Met in ieder geval een financiële injectie van zeven ton, duidelijke afspraken over eindtijden van de concerten en maatregelen tegen overlast van rondhangende bezoekers, heeft de gemeente Haarlem in overleg met de buurt en het popcentrum de doorstart mogelijk gemaakt. En met een nieuwe directeur aan het roer. Demian de Rooij heeft ruime ervaring bij Q-factory en als directeur van de NDSM-werf in Amsterdam.

"Ik heb graag wat over om weer naar concerten in het Slachthuis te kunnen gaan" Madelief Lammerts