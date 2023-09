Dialoogavond over onderzoek slavernijverleden Hoorn:"Waarom is het door witte mensen uitgevoerd?"

Voor de aanwezige onderzoekers was het goed zoeken naar complimenten. "Ik vind het onderzoek matig en waarom is het door witte mensen uitgevoerd?" verwoordde een bezoeker een breed gedragen mening. Volgens Jeffrey Pondaag, voorzitter van het Comité Nederlandse Ereschulden, is er sprake van geschiedvervalsing. "Jakarta is helemaal niet gesticht door JP Coen, het was er al." Dat alle inwoners van Hoorn geprofiteerd hebben van de slavenhandel wordt ook in twijfel getrokken. Als de discussie hoog oploopt, stapt Pondaag boos op. "Er is maar één perspectief: Nederland is fout. Dat is een punt en geen komma. Nederland heeft dingen gedaan die niet kunnen."