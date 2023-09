Een halve eeuw legaal naaktstrand in Callantsoog

Voor de naaktrecreant is het feest: het eerste legale naaktstrand van het land bestaat vijftig jaar. De komst van het strand ging niet zonder slag of stoot, maar daar is na al die jaren niets meer van te merken.

Vanaf het 'gewone' strand is het nog drie kilometer wandelen tot je het officiële naaktstrand bereikt. Ondanks die grote afstand, was er veel over te doen. Cultuurwetenschapper Kees Zwaan heeft onderzoek gedaan naar het strand en legt uit: "Er waren felle tegenstanders, waaronder Piet Vos. Hij dreigde destijds de naakte mensen vol zwarte verf te spuiten."

Toch werd het naakt zonnen legaal. Jan Koelemeij was destijds raadslid van de toenmalige gemeente Callantsoog en was fel voorstander. "Mensen waren bang dat het een bepaald volk zou aantrekken, maar dat is helemaal niet gebeurd. De meeste Callantsogers waren voorstanders."

Preutser

Dat is nog steeds duidelijk te zien: er zonnen meer dan genoeg naakte mensen. "Al worden we wel preutser. Dat begrijp ik ook wel hoor. Met al die mobieltjes is een foto zo gemaakt", laat een zonaanbidder weten.

