De Peiling: wat is de leukste herinnering aan je schooltijd?

Kinderen gaan op steeds jongere leeftijd naar de middelbare school. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Op je negende al de brugklas in is al lang niet gek meer. Wat weet jij nog van je middelbare school?

Je eerste vriend of vriendinnetje, dat ene sigaretje dat je stiekem rookte op het schoolplein of eindeloos woordjes stampen voor het dictee: de middelbare school is voor veel mensen een belangrijke fase in het leven. Wat weet jij nog van je schooltijd? Was het leuk, juist een verschrikking of heb je spijt dat je het nooit hebt afgemaakt?