Vier studenten op Uilenstede winnen de jackpot: "Dit is mokerveel geld"

Nooit meer pasta-pesto en vanaf nu alleen nog premium pils op feestjes? Vier studenten die op studentencampus Uilenstede wonen, hebben vandaag elk 25 duizend euro gewonnen met de Postcode Loterij. AT5 ging mee met presentator Gaston Starreveld om de studenten de cheque te overhandigen. "Studieschuld afbetalen is een zorg voor later, eerst geven we een feestje"

postcodeloterij - NH Nieuws

"Goeeeeeedemiddag!" Gaston neemt ons vrolijk mee langs de adressen van de vier gelukkige studenten. Moesten ze eerst nog op een houtje bijten; na ons bezoek zijn ze in één klap 25.000 duizend euro rijker. De studenten reageren allemaal op hun beurt geschokt. "Holy shit!", schreeuwt er één. De ander pinkt een traantje weg. "Dit is echt mokerveel geld..."

"Ik wilde vorige week opzeggen, omdat ik af en toe een zeepje krijg" Isabelle, gelukkige geldwinnaar

Isabelle, student geneeskunde, vertelt dat ze het geld goed kan gebruiken. "Ik ga coschappen lopen en dat betaalt niet zo veel." Ze kan dan ook nog niet helemaal geloven dat ze met een cheque in haar handen staat. "Ik wilde vorige week mijn abonnement opzeggen... Meestal krijg ik iets kleins, zoals een zeepje." Maar nu is ze, op z'n zachtst gezegd, toch best blij dat ze nog niet had opgezegd. "Bizar... Echt bizar."

Een andere winnaar, Laura, oogt iets minder blij. "Ik wilde eigenlijk een fiets winnen..." Ze moet lachen. "Ik hou niet zo van al die aandacht die erbij komt kijken. Maar, nee, natuurlijk ben ik blij." Wat ze met het geld gaat doen? "Geen idee... Nog niet mijn studieschuld afbetalen. Dat kan ook niet, want het geldbedrag is nog niet eens de helft... En het zijn zorgen voor later." Zorgen voor nu: bier inkopen voor de huisfeestjes die eraan komen. Alleen dan zonder huismerk-bier en hoofdpijn-wijn.