OM eist 240 uur taakstraf voor beschonken man die opzettelijk op agent inrijdt

Een 37-jarige man kreeg vandaag van het OM een strafeis van 240 uur taakstraf opgelegd, onder andere voor poging tot zware mishandeling op een agent in Bussum. De man wordt ervan verdacht twee jaar geleden opzettelijk op een agent in te hebben gereden, nadat hij werd achtervolgd vanwege roekeloos rijgedrag. Hij was op dat moment onder invloed van alcohol.

De man reed 's avonds op 22 april 2021 door verschillende straten in Bussum, nadat hij 'erg veel wodka en whisky gedronken' had. Daarbij raakte hij een fietser, reed hij een voortuin in, beschadigde hij meerdere auto's en negeerde hij het stopsignaal van de politie.

Toen de man tot stilstand kwam nadat hij een heg in was gereden, zag de politie kans op hem uit de auto te halen. Eén van de agenten liep naar de auto toe, waarna de man waarschijnlijk doelbewust op hem inreed. De verdachte kon zich dit moment niet meer herinneren vanwege de hoeveelheid alcohol die hij op had.

De agent kon voorkomen dat hij geraakt werd, maar heeft hier wel PTSS aan overgehouden vertelde hij vandaag geëmotioneerd in de rechtszaal. "Ik heb voor mijn leven gevreesd. Na het incident kreeg ik last van angstgevoelens en paniekaanvallen." Hij heeft daarna ruim een half jaar niet kunnen werken.

Verjaardag dochtertje

De verdachte wilde naar eigen zeggen langs bij zijn dochtertje, die de dag daarvoor 5 jaar was geworden. Van zijn ex-partner mag hij haar niet meer zien. Waarom dat is, werd vandaag niet duidelijk.

De man geeft meerdere malen aan veel spijt te hebben van het voorval. Het OM eist een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier maanden. Ook moet de verdachte van de officier 2250 euro aan het slachtoffer betalen.

Over twee weken doet de rechter uitspraak.