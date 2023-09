Automobilist slingert Ringvaart in door wesp op arm

Een automobilist is vanmiddag in Beinsdorp de Ringvaart ingereden toen hij een wesp probeerde te verjagen. Nadat de wesp op zijn arm was gaan zitten, probeerde hij het insect weg te slaan, maar ging daarbij zo hevig slingeren dat hij van de weg raakte en in het water belandde.

Dat bevestigt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Kennemerland op basis van een gesprek met de automobilist. Nadat hij met auto en al vanaf de Hillegommerdijk in het water was beland, dobberde zijn auto al snel naar het midden van de Ringvaart. De auto dreef nog een stuk af en begon na een tijdje water te maken en langzaam te zinken.

De bestuurder slaagde erin om op tijd via het dakraam op zijn dak te klimmen en werd vervolgens door toevallig passerende voorbijgangers op een bootje opgepikt.

Zij brachten hem naar de kant, waar hij is gecontroleerd door ambulancepersoneel. De man bleek ongedeerd, vertelt de woordvoerder van de veiligheidsregio. Uiteindelijk hebben brandweerduikers de zinkende auto naar de kant gehaald, waarna het wrak op het droge is getakeld. "Hoe het met de wesp gaat, is niet bekend", besluit de woordvoerder.

Speedboot

De nasleep van het ongeluk trok veel aandacht van omwonenden. "Het is voor onze neus gebeurd, maar we hebben niks gehoord", vertelt Chris die aan de overkant woont, en daar op dat moment zat te werken. "Gelukkig was er iemand met een speedboot en die heeft de meneer uit de auto gehaald", vertelt hij.

