Patrimoniumbuurt Enkhuizen verkozen tot ‘mooiste nieuwe buurt’ in West-Friesland

De Patrimoniumbuurt in Enkhuizen is de overtuigende winnaar van 'De mooiste nieuwe buurt'-verkiezing. Het Westfries Genootschap organiseerde de verkiezing, waarbij buurten die tussen 2000 en heden gerealiseerd of ingrijpend gerenoveerd zijn, kans maakten op deze eer. Tot en met augustus hadden de bewoners de gelegenheid om hun stem uit te brengen op een van de drie genomineerde buurten.

Naast de Patrimoniumbuurt waren ook de Magnusbuurt in Schagen en een buurt in de Bangert & Oosterpolder in Zwaag genomineerd. Met 45 procent van de stemmen wist de buurt in Enkhuizen de overwinning veilig te stellen.

Een trotse bewoner, Willem Schenk, deelt zijn enthousiasme over de overwinning: "Het is fantastisch! Het waren toch drie mooie straten waaruit gekozen moest worden, maar ik vind onze buurt wel de terechte winnaar." Misschien kwam de overwinning niet geheel onverwacht, aangezien Schenk actief campagne heeft gevoerd. "Ik heb flyers uitgedeeld en ben op de radio geweest, dus dat heeft misschien wel bijgedragen."

Feest met de hele buurt