Investeren of bezuinigen? Doe mee aan het NH Nieuws-panel Prinsjesdagonderzoek

Op 19 september is het Prinsjesdag, en wordt de begroting voor 2024 gepresenteerd door het demissionair kabinet. In een tijd waarin steeds meer mensen in armoede dreigen te komen, maar ook de overheid stevige keuzes moet maken. En dan zijn er ook nog verkiezingen in aantocht. Doe mee aan het NH Nieuws-panel Prinsjesdagonderzoek en geef je mening.

Adobe Stock

Armoedebestrijding staat bovenaan de lijst. Meer toeslagen en lagere belastingen moeten mensen helpen. Maar werkt dat ook? En waar moet dat geld vandaan komen? Wat het demissionair kabinet betreft worden sigaretten duurder. En ook de prijs voor bijvoorbeeld een biertje of wijntje gaat omhoog. Hogere inkomens moeten meer belasting betalen. Verkiezingen We zijn benieuwd hoe jij er zelf voorstaat en waarin jij vindt dat er geïnvesteerd moet worden. En dan zijn er nog de aankomende Tweede Kamerverkiezingen. Door de val van Kabinet Rutte 4 mogen we op 22 november weer naar de stembus. Dus zijn we benieuwd hoe het zit met jouw vertrouwen in de politiek en op je misschien wel wilt gaan stemmen. En wie moet er dan premier worden? We leggen je enkele opties voor. Geef je op en doe mee! Wij zijn benieuwd naar jouw mening. Meld je hier aan voor het NH Nieuws-panel en ontvang een uitnodiging voor het Prinsjesdagonderzoek.