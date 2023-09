Hoogbejaard dansduo geniet volop van Heemskerks Volksfeest

Ze zijn waarschijnlijk de oudste feestgangers in Heemskerk: de 93-jarige Sjef Welboren en de 85-jarige Gre Wiljouw. Ondanks hun hoge leeftijd mengen ze zich vandaag graag in het feestgedruis en vol elegantie zwieren ze over de dansvloer. Het Heemskerkse volksfeest is voor hen 'genieten en oude bekenden ontmoeten'. Dat willen ze voor geen goed missen.

De sfeer bij de Jansheeren zit er goed in. Er speelt een bandje, iedereen is vrolijk en er wordt volop gedanst. Eén stel springt eruit. Van links naar rechts zonder een enkele keer op elkaars tenen te trappen, dansen Gre en Sjef de dansvloer over. “Och, dat doen we al zo’n 32 jaar samen”, vertelt Gre.

En dat is te zien, want op de plek waar de liefde ooit tot bloei kwam, staan ze nog steeds het allerliefst. Als de twee even gaan zitten om op adem te komen, tikt Sjef zijn vrouw even later wat ongeduldig aan. En fluistert: “Gaan we weer!”

De twee werden een dans duo en al snel sloeg de vonk over. Inmiddels decennia later, maar nog even verliefd, hebben de tortelduifjes elkaar nooit meer losgelaten.

Hun liefdesverhaal begon meer dan dertig jaar geleden op een dansavond bij de vroegere dansschool André Bakker, vertelt Gre opgewekt. "Ik was de 50 gepasseerd en alleen komen te staan en hij was al eerder weduwe geworden en zocht een beetje gezelligheid. Zodoende is hij naar de dansschool gegaan.”

"Toen we nog wat jonger waren, deden we het licht uit."

Hoogtepunt

Het Volksfeest is voor hen een hoogtepunt waar ze jaar in jaar uit volverlangen naar uitkijken. En ook dit jaar zijn ze ondanks hun hoge leeftijd vier dagen volledig onder de pannen. "Mijn man is een echte Heemskerker en die wil nog altijd naar de wielerronde, het eerste deuntje en door tot het laatste kreuntje. Toen we nog wat jonger waren, deden we het licht uit."

Ook Gre voelt zich hecht verbonden met het dorp, ondanks dat ze eigenlijk uit Velsen komt. "Met mijn ex-man woonden we met drie kleine kinderen in een flat in IJmuiden. Hij werkte bij Hoogovens en via een speciale regeling kwamen we in aanmerking voor eengezinswoning in Heemskerk.”

Met de oversteek over het Noordzeekanaal heeft ze geen enkele moeite gehad, in tegendeel. “Ik vind het hier geweldig. Het is mooi groen en de kinderen hebben het hier ook altijd goed gehad. Als je van buitenaf komt en je gaat je mengen met de mensen hier dan word je opgenomen en hoor je ook bij de familie.”