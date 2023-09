Haarlemse Molijnstraat nog hindernisbaan na storm Poly, maar snel weer 'struikelvrij'

"Over een week is de Molijnstraat weer struikelvrij", is de mededeling van wethouder Robbert Berkhout van Haarlem, gisteravond in de commissievergadering van de gemeenteraad. De straat, die wereldwijd aandacht kreeg toen tijdens storm Poly twee maanden geleden zes bomen omwaaiden, ligt er nu nog bij als een hindernisbaan.

Foto: Twee maanden na de storm, Molijnstraat - Fred Segaar/NH Nieuws

"Zeker voor al die kinderen die hier om de hoek naar school gaan is het gevaarlijk met al die boomstronken en gaten in de stoep", vindt Mirjam Timmer die begin juli een boom op haar huis kreeg en nu al maanden uitkijkt op de gehavende stoep.



Wel is het onderhoudsbedrijf Spaarnelanden deze week begonnen met het fatsoeneren van het trottoir, maar het echte herstelwerk moet nog beginnen. "Eind volgende week worden de boomstronken verwijderd", verzekert wethouder Berkhout. Communicatie Berkhout zegt dat de gemeente constant met de bewoners in contact is, maar Mirjam stoort zich juist aan de gebrekkige communicatie. "Het enige contact dat ik met de gemeente heb gehad, was op de dag van de storm zelf. Buren hebben onlangs nog contact opgenomen met de gemeente, maar die kon toen nog geen duidelijkheid geven." Mirjam en haar buren hopen hoe dan ook mee te kunnen praten over het herplanten van bomen in de Molijnstraat. "Doe dan berken in plaats van de iepen die hier stonden. Berken wortelen veel minder diep, dus dan ben je van het gelazer af met schade aan het riool." Tekst gaat door na video

Zes bomen om in Molijnstraat in Haarlem-Noord - NH Nieuws / Maurice Blaauw

Afzettingen Tijdens een ronde door de stad zijn nog steeds veel boomstronken te zien en afzettingen om het gat dat is achtergebleven. In het Kleverpark hebben kinderen van een halve boomstam een speelhut gemaakt, maar ook die is op last van de gemeente afgezet omdat het te gevaarlijk zou zijn. Op de Koninginneweg, een doorgaande fietsroute naar de stad, stond voor storm Poly een prachtige boom voor het huis van Nicole Spiering. De stronk is weg, het gat niet. Hier staan waarschuwende rood-witte palen om vooral fietsers te attenderen. Maar op de steeds donker wordende dagen is haast met het herstel van het wegdek gewenst. "Het zou toch fijn zijn als de gemeente in actie komt", vindt Nicole. "Daarnaast vind ik het een slordig gezicht." Daar hoeven Nicole en Mirjam zich geen zorgen meer over te maken volgens wethouder Berkhout. Spaarnelanden gaat dus komende week aan de slag. Kijk hier naar verschillende locaties in de stad, waar storm Poly op 5 juli diepe wonden achterliet in het straatbeeld, die nog steeds zichtbaar zijn na twee maanden.

Stormschade twee maanden later, Van Leeuwenhoekstraat Fred Segaar/NH Nieuws

Stormschade twee maanden later. De Dreef Fred Segaar/NH Nieuws

Stormschade twee maanden, Marnixstraat Fred Segaar/NH Nieuws

Stormschade Kleverparkweg Fred Segaar/NH Nieuws

Ter Cleefschool, Santpoorterplein Fred Segaar/NH Nieuws

Stormschade twee maanden later, Koninginneweg Fred Segaar/NH Nieuws