Betrouwbaar, betrokken, benaderbaar: Heemstede wil burgervader met drie B's

Via een enquête lieten inwoners weten welke kwaliteiten zij belangrijk vinden voor hun nieuwe burgervader. De enquête is door zo'n duizend mensen ingevuld.

Solliciteren

Op 14 september gaat de profielschets naar Arthur van Dijk, de commissaris van de Koning. Dan is de vacature officieel open voor sollicitaties. Zoek je dus een baan en beschik je over eigenschappen als betrouwbaar, zichtbaar aanwezig en integer, dan kan je reageren op de vacature. Het duurt dan nog wel even voordat je de ambtsketting eventueel mag gaan dragen. De definitieve benoeming en installatie zijn in april 2024.

Huidig burgemeester Nienhuis maakte in mei van dit jaar bekend na één termijn (zes jaar) te stoppen als burgemeester van Heemstede.