Fietser aangereden in Cruquius, vermoedelijk na voorrangsfout automobilist

Aan de Spieringweg in Cruquius is vanmiddag een fietser aangereden door een auto. Vermoedelijk gebeurde dat nadat de automobilist geen voorrang had verleend. De fietser is naar het ziekenhuis gebracht.

De aanrijding vond vanmiddag rond 12.50 uur plaats op Spieringweg in Cruquius. Dat is een voorrangsweg, maar wat er precies is gebeurd is onduidelijk. Een politiewoordvoerder laat weten: "De verzekeringen gaan zich over het ongeluk buigen. Vermoedelijk gaat het om een voorrangsfout van de automobilist."

De aangereden fietser is voor controle meegenomen naar het ziekenhuis. Politiewoordvoerder: "Het is niet bekend hoe de fietser er aan toe is."