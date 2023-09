Lichaam in water Haarlem is van 48-jarige man zonder vast adres, misdrijf uitgesloten

Het lichaam dat vanmorgen werd aangetroffen in het water langs de Kloppersingel in Haarlem is van een 48-jarige man zonder vaste woon- en verblijfplaats. Rond 07.10 uur ontving de politie een melding dat er een lichaam in het water lag. Na urenlang onderzoek is geconcludeerd dat een misdrijf is uitgesloten.