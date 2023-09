Oudste ijssalon van het land zit in Den Helder en verkoopt maar één smaak

IJssalon Wim Laan in Den Helder bestaat sinds 1890 en is de oudste ijszaak van Nederland en verkoopt maar één smaak: eigengemaakte vanilleroomijs. Toch is het ijs van Wim geliefd en niet alleen in de kop van Noord-Holland. Ook de koninklijke familie kent het ijs van Wim en terugkerende toeristen uit Duitsland staan graag in de rij voor een bolletje of meer.

Met de tropische temperaturen van deze week doen ijssalons goede zaken. In het centrum van Den Helder zit de zaak aan de Keizerstraat. Bezoekers en winkelend publiek herkennen de ijssalon aan de beige tegels en rode letters.

Bij binnenkomst zijn de bekende smaken als pistache, citroen en chocolade nergens te vinden. "Bij ons geen vitrine vol met kleuren en smaken", verklaart Wim. "Wij verkopen maar één smaak: eigengemaakte vanilleroomijs. En dat doen we al 129 jaar lang. Mijn overgrootvader is hiermee begonnen."

Vers ijs

Het geheim van de oudste ijszaak van Nederland? Wim: "Ik denk de kwaliteit. Je ziet hier de machines", zegt de eigenaar terwijl hij wijst naar de draaiende ijsmachines in de kelder. "Ons ijs is ook nooit ouder dan 2 uur. Het wordt vers gedraaid en dat gaat de hele dag door." Over de samenstelling van het ijs wordt gezegd dat dit het 'best bewaarde geheim van Den Helder' is.

Klanten die een ijsje willen van Wim kunnen dan wel kiezen uit verschillende toppings, zoals een discodip of nougat. Bijzonder aan de nougat is dat deze ook door de zaak zelf wordt gemaakt. "We merken dat mensen daar ook helemaal verzot op zijn, maar het is wel heel veel werk, daarom maken wij dat in de wintermaanden."

Hofleverancier

De ijssalon in Den Helder is ook hofleverancier, een eretitel voor bedrijven. Wel moest de ijssalon voordat ze deze titel kregen aan veel eisen voldoen. "Je moet dan in ieder geval 100 jaar bestaan, daarna kun je het aanvragen." Vervolgens wordt het bedrijf volledig gescreend. Zodra dat allemaal goed zit, kunnen bedrijven worden voorgedragen. "Dan kom je op kantoor bij Willem-Alexander en krijg je de eretitel."

Hoewel de naam doet vermoeden dat Wim ook het ijs levert aan het hof, is dat tegenwoordig niet meer het geval. Maar, zegt hij: "Willem-Alexander is hier wel geweest. Dat was in de periode toen hij in opleiding was bij de Koninklijke Marine."