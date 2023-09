Goeeedemiddag! Studenten op Amstelveense campus winnen duizenden euro's in loterij

Goed nieuws voor vier studenten die in het Amstelveense Uilenstede wonen: zij krijgen 25.000 euro op hun rekening bijgeschreven, omdat de straatprijs van de Postcode Loterij in hun straat is gevallen. Vanmiddag stond Gaston Starreveld van de Nationale Postcode Loterij voor de deur om de cheques te overhandigen.

De Postcode Straatprijs is gevallen op postcode 1183 AN, in de straat Uilenstede in de gelijknamige wijk.

Daar wonen in totaal ruim 3.400 studenten op de studentencampus, van wie er nu vier minder geldzorgen hebben. Deze winnaars wonen tussen Uilenstede 110 en Uilenstede 166.