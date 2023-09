Reken je rijk: Zaanse kunstenaar strooit zaterdag met geld

Kunstenaar Ralph Posset trekt zaterdag alles uit de kast om zijn Zaanse expositie te promoten. En dat kan voorbijgangers wat opleveren: Ralph is van plan om zaterdag met geld te gaan strooien vanaf het dakterras van galerie Play, waar zijn expositie is. Hij heeft 350 euro klaarliggen die hij met papieren vliegtuigjes naar beneden laat dwarrelen. "Ik vind het leuk om dingen te doen die 'not done' zijn in de kunst."

In zijn expositie 'Only in it for the money' wil hij laten zien dat het in de kunstwereld toch vooral om geld gaat, hoewel daar vaak niet openlijk over wordt gesproken. "Kijk, het blijft een expositie, het is niet zo dat ik alleen maar gekkigheid maak. Maar de prijzen zullen op de muren groter zijn dan de kunstwerken zelf."

Grabbelton

"Ik heb een hoekje dat doet denken aan de ALDI of de Albert Heijn: twee halen, één betalen. En ik heb een grabbelton waar mensen voor tien euro kunnen grabbelen, altijd prijs. Daar zit ook een werk in dat bijna vijfhonderd euro waard is. Hoever kun je gaan en het toch kunst noemen?"

Tekst loopt door onder de foto's.