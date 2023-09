'Dappere' medewerker tankstation Badhoevedorp weigert geld aan overvallers te geven

De overvallers reden vanmorgen in een auto naar een benzinepomp aan de Nieuwemeerdijk in Badhoevedorp. Volledig in het zwart gekleed, en met een wapen in de hand, liepen ze rond 10.30 uur het tankstation binnen en dreigden ze de werknemer te slaan.

Ondanks de bedreigingen naar de medewerker, gebruikten de verdachten geen fysiek geweld. "Ze hebben vervolgens andere spullen gestolen en zijn met hun auto gevlucht."

Deze auto is even later teruggevonden in Amsterdam, in de wijk Osdorp. "De mannen zelf zijn nog spoorloos", vertelt de politiewoordvoerder. "We doen ons best om hen te vinden."