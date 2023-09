Jongeren gaan massaal 'De Straat Op': "Dit ga je nergens anders zien"

Met stralende ogen en een flinke dosis energie gaan 26 Zaanse jongeren vanaf vandaag in Zaandam de straat op. Niet echt, maar in een voorstelling wordt het verhaal verteld van jonge krantenverkopers die 124 jaar geleden een grote verandering wilden afdwingen. Waar doen Linda, Max, Lotte, Nicky en Mees zelf hun mond luid en duidelijk voor open?

Foto: Max: 'Meer onderdak voor zwervers in Parijs' - NH Nieuws / Thyra de Groot

In de repetitieruimte van Het Motorblok, een Zaanse broedplaats voor creatief talent, zijn 26 kinderen en jongeren al druk aan het zingen. Het is duidelijk dat ze er veel zin in hebben en er wordt dan ook van elke minuut gebruik gemaakt. "Dit ga je nergens anders zien", zegt één van de makers, de 23-jarige Linda, enthousiast. Geïnspireerd door een verhaal gezien op West End zijn Zaankanters Linda Kok en de 24-jarige Lotte Kuijt het experiment aangegaan om binnen acht dagen een volwaardige theatervoorstelling in première te kunnen laten gaan. "We doen het gewoon. Fuck it", vertelt Linda over deze gewaagde keuze. Tekst gaat door onder de foto

Foto: Goede vriendinnen Linda en Lotte maken binnen 8 dagen een musical - NH Nieuws / Thyra de Groot

Ondertussen zijn de meiden 'maar één mentale breakdown verder' en zeggen ze zelfverzekerd dat de voorstelling bijzonder is. Lotte stond naar eigen zeggen 'te springen en te huilen' op het moment dat alles op z'n plek viel. "Ik had wel verwacht dat het zou lukken, maar niet zo goed", legt Linda uit.

124 jaar geleden gingen krantenjongens uit Amerika de straat op. Zowel jongvolwassenen als kinderen verspreidden de kranten om gemiddeld zo'n dertig cent per dag te verdienen. In New York besloten de krantenjongens te gaan staken. De directe aanleiding was dat de inkoopprijs omhoog ging, waardoor de krantenjongens nog minder geld overhielden. Ze wilden dat de inkoopprijs zou gaan dalen en lieten daarom hun stem massaal horen.

De acteurs spelen dit graag na, maar in 't echte leven zouden ze ook best de straat op gaan. "Je ziet nu in Hollywood dat de schrijvers en acteurs ook aan het staken zijn", zegt Mees (17) over dat 'stakingen al ontzettend lang gaande zijn'. "Je kunt er wel wat mee bereiken. " Wat drijft deze Zaanse jongeren? Zelf zou Mees de straat opgaan voor vrouwenrechten of gelijkheid. "Daar kan ik zo ontzettend boos om worden", zegt ze gepassioneerd over het onderwerp. De 19-jarige Nicky is het daarmee eens. "Iedereen moet gelijk zijn."



"Ik ben tegen bepaald censuur", zegt de Tom die net zo oud is als Nicky. "Als iets niet gezegd mag worden. Ik denk dat ik daar m'n stem wel voor op zou zetten." Hij legt verder uit: "Een sterke mening is echt vaak wel iets belangrijks om te hebben. Als je echt ergens voor staat dat je er ook gewoon voor moet gaan." Tekst gaat door onder de foto

Foto: Aankomend weekend spelen de jongeren 'De Straat Op!" - NH Nieuws / Thyra de Groot

De 16-jarige Max zou zich juist inzetten om armoede te bestrijden. "Er zijn nog steeds mensen die niet rond kunnen komen." En hoewel ze vindt dat er veel werk aan wordt besteed, denkt ze dat we er met z'n allen nog meer aan kunnen doen. Ook voor andere landen. "In Parijs zijn bijvoorbeeld heel veel zwervers, dat daar meer onderdak voor komt." Linda zou zich hard maken voor mentale gezondheid. "Dat vind ik een heel groot ding. Ik loop nu bij een psycholoog, maar het heeft zo ontzettend lang geduurd voordat ik daar terecht kon. Wachtrijen van een jaar. Dat is niet oké." Mentale druk Lotte herkent het probleem dat steeds meer jonge mensen gebruik maken van de geestelijke gezondheidszorg. De Zaanse heeft van dichtbij gezien dat steeds meer jongeren er echt last van hebben. "Een jongen van twaalf die vorig jaar een halfjaar niet op school is geweest omdat hij een burn-out had. Dat kan. Er ligt zo veel druk op jongeren." Tekst gaat door onder de foto's.

Foto: De jongeren zijn dolenthousiast: " - NH Nieuws / Thyra de Groot

Ze vinden niet dat ze deze druk zelf op de hals halen met de strakke deadline. "Er kwam iemand na de doorloop naar me toe en die zei: 'Ik ben helemaal kapot. Helemaal gesloopt. Maar dit is zo vet!' En daar doe je het voor." Nooit meer Op de vraag of ze het dan nog een keer zouden doen, zijn de meiden heel stellig. "Nee!", komt bijna uit hun tenen. "Dus mensen moeten komen, want het is een once in a lifetime ding", besluit Lotte.

Foto: Tom: "Ik ben tegen een bepaald censuur. Als iets niet gezegd mag worden. Ik denk dat ik daar m’n stem wel voor op zou zetten." - NH Nieuws / Thyra de Groot