De Peiling: Ik geniet van het warme weer

De één vindt het heerlijk, de ander vindt het vreselijk. Het is een warme week met tropische temperaturen, terwijl de meteorologische herfst al begonnen is. Geniet je van het zomerse weer? Of zit je er niet op te wachten en vind je deze hitte misschien wel zorgelijk?

Het is deze week nog volop zomer en zeker tot en met zondag liggen de temperaturen rond de 30 graden. Dat is uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar, meldt Weerplaza. Over de hele week genomen (met ook de nachten erbij) ligt de temperatuur zo’n vijf graden hoger dan gebruikelijk half september.

Voor de een is het genieten, zeker omdat de afgelopen zomer vaak druilerig was. De ander vindt dit warme weer maar niets en maakt zich zelfs zorgen. Door klimaatverandering blijkt een gemiddelde september nu net zo warm als juni een eeuw geleden. Met deze temperaturen, bevindt de zomer van 2023 zich in de top 10 van warmste zomers sinds 1901.

Geniet jij deze week met een verkoelend drankje op het balkon of in de achtertuin? Of heb je al zin in de herfst en ben je klaar met de hitte?