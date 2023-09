Justitie wil Noord-Hollandse motorbende Hardliners verbieden om 'geweldscultuur'

Share to Nextdoor

Mogelijk komt er een einde aan motorbende Hardliners. Justitie wil de club via de rechter verbieden en dat leden in afwachting van die beslissing niet samenkomen of uitingen dragen. Er zou bij de motorbende sprake zijn van een 'geweldscultuur, met represailles' als je je daar niet aan conformeert.

Facebook MC Hardliners

Het Openbaar Ministerie meldt een verzoek te hebben ingediend bij de rechtbank Noord-Holland. Daar loopt ook al een strafrechtelijk onderzoek naar de motorbende, die een paar jaar geleden werd opgericht. In dat onderzoek is vorige maand oprichter van Hardliners Lysander de R. aangehouden in de gevangenis. Hij zou volgens het OM vanuit zijn cel nieuwe misdrijven plannen die uitgevoerd worden door andere leden. Het zou gaan om vier incidenten, waaronder een reeks explosies in West-Friesland en Koog aan de Zaan - al wil justitie dat nog niet bevestigen. In dat onderzoek melden zij wel dat er nog een Alkmaarder (43), man uit Assendelft (39) en een 35-jarige man verdachten zijn. 'Dwingende regels' Sinds de oprichting is MC Hardliners een doorn in het oog van justitie. Zij spreken van een 'geweldscultuur' binnen de groep met een hiërarchie zoals bij andere motorclubs. Leden van verboden motorbendes zouden zich hebben aangesloten. "Er zijn dwingende regels waar leden zich aan dienen te houden. Zo geldt er een strikte zwijgplicht naar buiten, een omerta, en is er financiële ondersteuning van gedetineerde leden." Binnen de club zou geweld worden genormaliseerd, uitgevoerd en gestimuleerd. “Het zit als het ware in het DNA van de club. Er wordt van leden een continue geweldsbereidheid verwacht en er kan zelfs sprake zijn van gewelddadige represailles van de club op het moment dat iemand zich niet conformeert aan de regels."

Lysander de R. start de motorclub in 2019 op vanuit de gevangenis. Hij zit dan namelijk al vast. Als president van de Haarlemse chapter van de Hells Angels wordt hij verantwoordelijk gehouden voor brandstichting, afpersing, vuurwapenbezit en bedreiging. In een rapport uit 2021 staat dat Hardliners dan al 22 afdelingen met 200 leden heeft, vooral in Noord-Holland: Haarlem, Hoorn, Alkmaar, IJmuiden, Hoofddorp, Den Helder, Amsterdam en Beverwijk. De politie zegt dan tachtig leden te linken aan criminaliteit.

Nu is dus bij de rechter gevraagd om de motorclub te verbieden en te ontbinden. Dat is in navolging van procedures tegen Hells Angels, Bandidos, Catervarius Brotherhood, No Surrender, Caloh Wagoh en Satudarah. Zo'n civiele procedure is met name gericht gericht op de publieke aanwezigheid en de intimidatie die bij deze 'merken' horen, legde Arjan Blokland vorige maand tegen NH uit. Hij is hoogleraar criminologie en senior onderzoeker op het gebied van outlaw motorcycle gangs. "Als iemand met zo'n jasje bij je op de stoep staat, is dat een stuk intimiderender dan een ander jasje." 'Flink dossier nodig' Justitie stelt dat dit van toepassing is op MC Hardliners. “De intimiderende en vaak gewelddadige wijze waarop MC Hardliners zich in de samenleving manifesteert en de wijze waarop de club zich afsluit voor overheidscontrole – en deze zelfs actief tegen gaat - creëert een cultuur van wetteloosheid.” Maar heel makkelijk zal een verbod niet worden toegekend, aldus hoogleraar Algemene Rechtswetenschap Jan Brouwer.

"Een verbod is geen eenvoudige zaak: er moet een flink dossier aan bewijs liggen" Hoogleraar Algemene Rechtswetenschap Jan Brouwer