Onderzoek Europese steden: Amsterdamse fietsers voelen zich relatief onveilig

Amsterdam scoort niet goed bij een onderzoek dat gaat over het gevoel van onveiligheid bij fietsers. De stad staat op plek 21 van de in totaal 25 onderzochte steden.

Dat blijkt uit de zogeheten Urban Road Safety Index 2023, een onderzoek van een Nederlands bedrijf. In Tallinn, de hoofdstad van Estland, voelen fietsers zich het veiligst en in Istanbul voelen ze zich het meest onveilig.

Steden als Berlijn, Brussel, Barcelona en Londen doen het beter dan Amsterdam. Redenen dat Amsterdammers zich onveilig voelen in het verkeer zijn onder meer de aanwezigheid van elektrische scooters en fietsen.

Het gaat om een onderzoek onder in totaal 7500 fietsers, onder wie 300 Amsterdammers. Uit een onderzoek van het AT5-panel bleek vorig jaar ook al dat er zorgen over de fietsveiligheid in de stad bestaan. Van de ruim 1900 deelnemers aan dat onderzoek zei driekwart (76%) dat de veiligheid op het fietspad verslechterd is sinds de komst van e-bikes.

De gemeente wil graag een maximumsnelheid op het fietspad, maar moest eerder dit jaar constateren dat dat er met de huidige wet- en regelgeving niet inzit. Ze zijn daarover in het gesprek met het Rijk, in de hoop dat de regels worden aangepast.