Lokale energiecoöperaties bereiden bewoners nu al voor op kou van het najaar

Terwijl deze week de mussen spreekwoordelijk van het dak vallen zijn de lokale energiecoöperaties nu al hard aan het werk om de bewoners van 't Gooi klaar te maken voor het koude najaar en de daarbij waarschijnlijk stijgende energiekosten. Bij Energiecoöperatie Wijdemeren kunnen mensen die in aanmerking komen bijvoorbeeld energiepakketten ophalen en tips vragen van een energiecoach. "Het gaat vooral om bewustwording dat dit seizoen eraan komt."

Zulke energiecoöperaties zijn overal in 't Gooi te vinden. Deze door bewoners opgezette organisaties zetten zich onder anderen in voor het verduurzamen van woningen, besparen van energie en het lokaal opwekken van groene energie.

Eén van zulke bewonersorganisatie is Energiecoöperatie Wijdemeren. Zij openen vijf dagen per week de deuren van hun energieloket achter winkelcentrum de Meenthof om ervoor te zorgen dat de inwoners van Wijdemeren beslagen ten ijs komen het aanstaande najaar.

Bewustzijn

Hoeveel mensen er langskomen, durft Marjolijn Bezemer van tevoren niet te zeggen. Echt storm lijkt het eerste uur nog niet te lopen, maar dat is ook niet de bedoeling. "Het gaat deze middag vooral om het creëren van bewustzijn", legt ze uit. "Mensen moeten het drie keer horen voordat het bewustzijn er is dat dit seizoen eraan komt."

En als dit bewustzijn er eenmaal is, kunnen bewoners langs bij de energiecoöperatie. Zo kunnen de bewoners tips vragen aan aanwezige energiecoaches. Menno Proper is zo'n energiecoach. De vragen die hij krijgt lopen ontzettend uiteen. "Dat gaat van meedenken bij de keuze voor een nieuwe cv-ketel of warmtepomp en het nalezen van de energienota tot het simpelweg vervangen van gloeilampen met ledlampen bij bewoners thuis."

Deze 'Willie Wortels' zijn van groot belang voor zo'n coöperatie. "We halen onze kennis uit de dorpsbewoners zelf. Nu is er bijvoorbeeld iemand bezig met het ontwikkelen van een meetapparaat voor het waterzijdig inregelen van een cv-ketel." Dat is een relatief nieuwe techniek die de ketel nog zuiniger te maken.

