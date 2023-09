Ogilvan J. gooide kokendhete olie over zijn medegevangene, OM eist tien jaar cel

Het Openbaar Ministerie eist tien jaar gevangenisstraf tegen Ogilvan J., die twee jaar geleden in de gevangenis in Westzaan hete olie uit een pan over een medegevangene gooide. De verdachte zat daar een straf uit voor het doodschieten van rapper Gondilio Lowland – alias Bolle - in 2018. Het slachtoffer lag enkele dagen in coma, overleefde de aanval, maar hield er wel ernstige brandwonden en andere klachten aan over.

De rechters in de meervoudige kamer in Haarlem nemen ruim hun tijd vanmiddag met het bevragen van Ogilvan J. over het 'waarom' van zijn daad. Wat bezielde hem om zijn medegevangene te overgieten met gloeiendhete olie? J., een donkere jongen met zwart shirt en lichte spijkerbroek, is met zijn zachte stem soms maar moeilijk te verstaan. Hij vertelt dat hij bang was voor hem: "Hij viel me lastig, was kleinerend en vernederend."

Er zou een ruzie over de was aan vooraf zijn gegaan. De twee hadden eerder op de bewuste dag dus al contact, maar volgens het slachtoffer – een gespierde blanke man van in de dertig - bleek uit niets dat J. van plan was om dit te gaan doen.

Spelletje FIFA

Uit camerabeelden blijkt volgens de voorzitter van de rechtbank dat de verdachte al ruim voor zijn daad in de keuken bezig is met een pannetje olie. Om 14.16 uur ging het vuur aan, om 14.54 uur haalde hij de pan op en is hij naar de cel van het slachtoffer gelopen. Die zat met andere gevangenen een potje FIFA (voetbalspelletje, red.) te spelen – het was recreatietijd.

Over hoe het precies is gebeurd verschillen de verhalen, maar duidelijk is dat de verdachte de olie over zijn medegevangene heeft gegooid. "Ik heb een ondraaglijke pijn doorstaan", zegt het slachtoffer vandaag via zijn advocaat, die een uitgebreide verklaring voorleest.