NEMO bestaat 100 jaar: "In de meeste musea kijk je alleen, hier mag je alles aanraken"

In 1923 begon schilder en verzamelaar Herman Heijenbrock met het Museum van den Arbeid. Honderd jaar later kennen we dit als het NEMO Science Museum. Die mijlpaal wordt gevierd met een toerbus waarin verschillende wetenschappers het hele land doorkruisen.

In 1923 begon schilder Herman Heijenbrock met het verzamelen van grondstoffen en onderzoeksspullen. Om die verzameling tentoon te stellen, bedacht hij het Museum van den Arbeid. Met het museum wilde Heijenbrock laten zien hoe de Industriële Revolutie invloed had op de Nederlandse maatschappij.

'Spelenderwijs'

Honderd jaar later is NEMO een plek vol proefjes, experimenten en activiteiten. "In de meeste musea kijk je naar een kunstwerk of een bijzonder voorwerp, maar hier mag je alles aanraken", zegt museumdirecteur Geke Roelink over NEMO. "Het is juist de bedoeling dat je spelenderwijs leert over technologie."

NEMO zat in de 100 jaar op verschillende locaties: bijvoorbeeld op de Rozengracht en in de Tolstraat. In 1997 kwam het New Metropolis in het inmiddels bekende huidige gebouw, ontworpen door de Italiaanse Renzo Piano. In 2000 veranderde de naam van New Metropolis naar NEMO.

Van 5 september tot 8 december organiseert NEMO workshops en demonstraties door heel het land. Met de tour willen ze nieuwsgierigheid aanwakkeren bij mensen. Op 9 en 10 december vindt ook het Festival van de Nieuwsgierigheid plaats. Dan is NEMO voor iedereen gratis geopend en beantwoorden de wetenschappers de belangrijkste wetenschappelijke vragen van mensen.