GGZ-instelling in Hilversum ontruimd vanwege brandende wc-rol

Na rookontwikkeling is een GGZ-instelling in Hilversum ontruimd. Waar de rook vandaan komt, is nog niet duidelijk, de brandweer doet nog onderzoek. Er raakte niemand gewond.

"Als er rookontwikkeling is, dan is er iets dus aan het smeulen of aan het branden", merkt de woordvoerder van de brandweer op. De brandweer is het pand momenteel nog aan het uitkammen, op zoek naar de bron van de rook. "Maar de rookontwikkeling wordt gelukkig niet erger."

Het gaat om GGZ-instelling De Stolpe aan de Zonnelaan in Hilversum. Het pand is ontruimd en alle bewoners staan op straat. "Gelukkig is het lekker weer", aldus de woordvoerder van de brandweer.

Rond kwart voor zeven werd de oorzaak van de rook gevonden: een brandende wc-rol. De brandweer had de situatie daarna snel onder controle. Sommige omstanders en hulpverleners konden, na het horen van de oorzaak, hun lach niet onderdrukken. Er raakte niemand gewond.