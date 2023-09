Gemeente zet Amstelveners onterecht weg als wanbetaler: "Iets niet in de haak"

Bij mogelijk duizenden Amstelveense huishoudens is onlangs onterecht een gemeentelijk dwangbevel op de deurmat gevallen omdat ze een gemeentelijke belasting niet hadden betaald. De gemeente erkent de fout en zoekt uit wat er is misgegaan.

In afwachting van dat onderzoek heeft Amstelveen alle huishoudens laten weten dat ze het dwangbevel als niet verzonden kunnen beschouwen.

Het balletje ging rollen toen er bij de hulpdienst 'ineens erg veel' vragen over het dwangbevel binnenkwamen, vertelt fractievoorzitter Patrick Adriaans aan NH. "Toen dachten wij: omdat het er zoveel zijn, is er iets niet in de haak."

Dat vermoeden klopt, zo laat de gemeente vandaag weten. Een deel van de huishoudens had het dwangbevel nooit moeten krijgen, want heeft de gemeentelijke belasting van dit jaar netjes betaald.

4.300 dwangbevelen verstuurd

Hoeveel huishoudens het dwangbevel ten onrechte hebben gekregen, is nog niet bekend. Wel laat woordvoerder Tim Bakker namens wethouder Adam Elzakalai (Financiën) weten dat er in totaal 4.300 dwangbevelen zijn verstuurd. "Dat zijn er wel meer dan normaal", erkent hij.

De woordvoerder kan vandaag niet zeggen hoeveel terechte dwangbevelen er de afgelopen jaren zijn verstuurd. Ook om welke belasting(en) (woz, afvalstoffenheffing) het gaat, is niet bekend. Bewoners die het dwangbevel wél terecht hebben ontvangen, wordt gevraagd definitief bericht van de gemeente af te wachten.

Energiecrisis

Dat er ondanks het hogere aantal toch geen belletje is gaan rinkelen bij de gemeente, komt omdat de lasten van veel huishoudens het afgelopen jaar flink gestegen zijn. "Onder meer door de energiecrisis", aldus Bakker.

In een bericht op haar website laat de gemeente weten de gang van zaken te betreuren en biedt haar verontschuldigingen aan. Er worden maatregelen genomen om dit soort fouten in de toekomst te voorkomen.