Verdachte dodelijk ongeluk Opmeer krijgt rijbewijs voorlopig niet terug van rechter

De 24-jarige J. R. uit Kreileroord die eind april op de Opmeerderweg in Opmeer een dodelijk ongeluk heeft veroorzaakt, krijgt zijn rijbewijs voorlopig niet terug. Bij het ongeluk kwam zijn bijrijder en vriend, een 29-jarige man uit Rotterdam, om het leven. De rechter acht de kans groot dat de verdachte in herhaling treedt en weer (veel) te hard gaat rijden.

R. heeft in januari 2021 nog een hoge boete gekregen vanwege veel te hard rijden. En ook bij het ongeluk van afgelopen april had hij het gaspedaal te diep ingetrapt. In het proces-verbaal is te lezen dat R. zo'n 50 kilometer te hard zou hebben gereden. Hij erkende twee geleden tegenover de rechter dat hij roekeloos had gereden. "Ik heb een stomme fout gemaakt."

Toch hoopte hij zijn rijbewijs terug te mogen krijgen, omdat hij zonder rijbewijs zijn werk als vrachtwagenchauffeur niet zou kunnen uitoefenen. En aangezien hij in een afgelegen dorp woont, kan hij zonder auto ook niet makkelijk aan ander werk komen.

Belangen

Maar de rechter gaat hier niet in mee. Die vindt dat de kans dat de verdachte in herhaling treedt te groot is. 'De belangen van de verkeersveiligheid wegen in dit geval zwaarder dan het persoonlijk belang van de verdachte', zo meldt de rechtbank. Bovendien moet volgens de rechter 'ernstig rekening [worden] gehouden met de mogelijkheid dat een onvoorwaardelijke rijontzegging wordt opgelegd van langere duur dan de tijd dat het rijbewijs al is ingehouden'.