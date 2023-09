Bussumse schoenmaker krijgt dementie en moet stoppen: "Twee weken niet te genieten"

Schoenmakerij Boerhout- de Weert in Bussum houdt op met bestaan omdat eigenaar Ronald de Weert lijdt aan dementie. Maar liefst 37 jaar was Ron een geliefde schoenmaker en al 100 jaar is de schoenmaker aan de Huizerweg een begrip in Bussum. Dit weekend opent de winkel voor het laatst de deuren.