QUIZ: Vroeger had iedereen dit thuis, nu weet bijna niemand waar dit voor is

Is het een beulzwaard? Een neusbreker? Een tepelringentang? Gereedschap dat vroeger iedereen in huis had, maar waarvan je nu geen idee hebt waar het voor is , Corrie en Nic Houter uit Spanbroek hebben er schuren vol van. Weet jij wat het is? Doe de quiz!

Nieuwsgierig naar de uitleg? Bekijk hier de video's van Corrie en Nic met uitleg.