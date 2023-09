De enige journalist die zelf de krant bezorgt: Willem Brand ís de Haarlemse Hofjeskrant

Verslaggever zijn van de Hofjeskrant betekent véél meer dan het blad in je eentje volschrijven. Willem Brand (66) is vermoedelijk de enige journalist ter wereld die niet alleen (op de columns na) alle stukjes tikt en elke foto voor zijn rekening neemt, maar het blad ook eigenhandig bezorgt.

De Haarlemmer brengt een aanzienlijk deel van de zesduizend exemplaren met de fiets naar winkels en supermarkten in Haarlem en een paar aangrenzende gemeenten. En dan schuift hij nog eens tweehonderd kranten door de brievenbussen van de huisjes in de 23 hofjes die Haarlem rijk is. En dat drie keer per jaar, want zo vaak verschijnt de krant. Brand: "Gelukkig fiets ik graag, maar het is elke keer toch een klus.'' Hij vindt overigens dat hij daar niet over moet zeuren. Brand heeft altijd zijn eigen krant willen hebben. Als dit dan het gevolg is, moet dat maar.

Hij zegt dat het hem geen moeite kost drie keer per jaar acht pagina's te vullen. Het nieuws ligt niet alleen op straat, hij vindt het ook in de hofjes. Altijd is er wel wat te tikken over verduurzaming van de vaak eeuwenoude gebouwen, renovaties, festiviteiten of over de bewoners. Dat zijn vaak oudere vrouwen die er al lang zitten en allemaal iets te vertellen hebben. "Alle bewoners hebben een verhaal", zegt hij. "Het is puur human interest."

Hij geeft het voorbeeld van een vrouw die al jaren dementeerde maar dankzij de sociale bewogenheid van haar buren in het hofje kon blijven. Op een gegeven moment ging ze ook 's nachts dwalen en was de situatie niet langer houdbaar. Maar dat moment hebben ze lang kunnen uitstellen door haar goed in de gaten te houden. Ze veroorzaakte daardoor geen druk op de zorg. Brand: ''Een win-winsituatie dus. Het is niet voor niets dat gemeenten het hofjesconcept omarmen. Het probleem is alleen dat het duur is omdat de grond in het centrum van steden kostbaar is.''

Sinds hij de krant vijftien jaar geleden oprichtte, heeft Brand met veel van de ouderen een band opgebouwd. Soms is hij erbij als iemand jarig is. Een enkele keer gaat hij ook naar een begrafenis. Hij voelt zich nu eenmaal verwant met de hofjes en hun bewoners. Het is een woonvorm die hem aanspreekt, omdat het een plek is waar mensen naar elkaar omkijken. Brand: "Ze zijn gelukkig en daardoor minder snel ziek. Vertrek naar een verpleeghuis kan heel lang worden uitgesteld.''

''Kijk nou eens'', laat hij trots het jubileumnummer van de Haarlemse Hofjeskrant zien. "Ziet het er niet mooi uit? En dat met dank aan onze vormgever Kees Reniers. In deze jubileumuitgave ben ik vooral trots op de brieven van hofjesbewoner Kees van Dullemen. Hij is een lezer die trouw kort nadat de krant is verschenen een reactie schrijft op de verhalen. Hij is een insider omdat hij in het Johan Enschedéhofje woont en daarvoor in de Proveniershof. Ik had me al langer voorgenomen zijn brieven af te drukken, maar in dit nummer is het er eindelijk van gekomen.''

Brand, met zijn rijzige gestalte een opvallende verschijning in de stad, is een ouderwetse stadsverslaggever die zijn nieuws oppikt door er te zíjn. Hij geniet van onder de mensen zijn, zou het op een kantoor geen dag uithouden. "Ik moet er niet aan denken, stuur mij maar lekker de straat op.''

Ook door de terugblikken van Brand zelf op vijftien jaar Hofjeskrant is het het aantal pagina's in de jubileumkrant éénmalig verhoogd van acht naar twaalf. Brand, met een knipoog: "De bezorging wordt daardoor een nóg pittiger klus dan normaal, maar Ik heb het er graag voor over.''

Hofjes in Haarlem voor alleenstaande, oudere vrouwen

De hofjes in Haarlem zijn gebouwd van de dertiende tot de negentiende eeuw. Er zijn er nog 23, in bijna alle gevallen gebouwd rond een binnentuin. Het oudste hofje in de stad is het Hofje van Bakenes uit 1395. Het is genoemd naar Dirck van Bakenes, die in zijn testament liet vastleggen dat zijn weduwe en twee zoons een hofje aan de stad zouden schenken.

In Haarlem zijn drie hofjes in bezit van wooncorporatie Ymere. Alle anderen zijn van stichtingsbesturen. De hofjes zijn oorspronkelijk gebouwd voor alleenstaande arme vrouwen, die bijvoorbeeld huishoudelijk werk hadden gedaan bij regenten. In de hofjes van Ymere wonen ook echtparen. Bewoners betalen een sociale huurprijs.

Uitgezonderd de hofjes van Ymere moeten potentiële bewoners voor een ballotagecommissie verschijnen. Deze bestaat uit de bestuurders van het hofje. "Er wordt gekeken of je erbij past", zegt Willem Brand. "Wil je in aanmerking komen, dan moet je bijvoorbeeld wel wat gemeenschapszin hebben.''

De besturen van de hofjes zijn de sponsors van de Stichting Haarlemse Hofjeskrant. Zij maken het financieel mogelijk dat de krant drie keer per jaar verschijnt.