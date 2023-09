Zweten tijdens de 69e Kwakelse kermisoptocht, maar koud biertje maakt veel goed

Het lijkt wel of 'De Pleeboys' dit jaar een sanitairwinkel hebben beroofd, want hun kar hangt vol met wc-potten. Ook de deelnemers zijn rijkelijk versierd met potten, wc-borstels en drollen. "Ik ben te laat naar de wc gegaan en je ziet wat de consequenties zijn", vertelt een man bij wie de nepstront over zijn benen loopt.

Deelnemende teams hebben deze 69e editie weer flink uitgepakt om hun creatieve ideeën tot leven te brengen. Zo is er een team dat de nieuwe Barbiefilm als inspiratiebron had gebruikt. "Wij zijn de Kens en de meiden zijn de Barbies", vertelt een jongen met een blonde pruik op.

Een aantal schapen heeft geluk dat de temperatuur hoog opliep. De wolf lijkt het namelijk zo warm te hebben dat hij ze nauwelijks bijhoudt. Daardoor heeft een van de schapen tijd om verslaggever Celine Sulsters uit te leggen wat de Kwakelse kermis zo mooi maakt. "Je groeit op in de Kwakel en doet het met zijn allen. Je bouwt ergens naartoe."

"Het is traditie. Met een vriendengroep iets bouwen is hartstikke leuk", vindt een van de Pleeboys. "We hebben dit meegekregen. Onze ouders doen ook mee", roept een deelnemer die zichtbaar aangeschoten is.

Strenger

De meeste deelnemers doen dan ook al tientallen jaren mee en zijn nog lang niet van plan om te stoppen. Vorig jaar is de Kwakelse kermis zelfs immaterieel erfgoed geworden. Strengere regelgeving maakt het ieder jaar wel een stukje moeilijker om mee te mogen doen. In verband met de veiligheid moesten de relingen dit jaar bijvoorbeeld hoger zijn en moest de chauffeur vrij zicht hebben.