Eén...twee...drie...Bommetje! Spektakel in zonovergoten haven van Huizen

Het is een cadeautje voor de producenten van het tv-programma 'Bommetje!' en ook voor de deelnemers, die vorige week nog lagen te bibberen in het water, dat we zo'n fantastische nazomer week hebben. De opnames van het spektakel zijn al een tijdje aan de gang en vinden deze week nog steeds plaats in de haven van Huizen. NH Gooi draaide een dagje mee en zag meerdere 'buiklandingen'.

Bij het tv-programma Bommetje! moeten deelnemers diverse obstakels boven het water zien te overwinnen. Van een wiebelende plank tot het daadwerkelijke bommetje, waarbij de ene deelnemer de ander lanceert door op een luchtkussen te springen waar diegene op ligt. Hoogtes van zeven meter worden makkelijk gehaald.

Pijnlijk

De springers, oftewel de mensen die op het luchtkussen springen om iemand te lanceren, nemen hun taak heel serieus. Iemand springt alleen of, als dat nodig is, met z'n tweeën. De persoon die de lucht invliegt, kan een hoogte van dik zeven meter bereiken. De meesten landen in het water met een grote plons maar een enkeling landt plat op de buik, wat aan de klap op het water te horen is maar ook aan de "oeh's" van het publiek.

Een programma heeft publiek nodig en dat was dan ook in enige getale aanwezig. Een productie assistente vertelt dat er best wat meer mensen in het publiek hadden mogen zitten maar het is een doordeweekse dag en de scholen zijn net weer begonnen dus nu zit er voornamelijk familie op de tribune. Het enthousiasme is er niet minder om. Opgezweept door de 'publieksanimator' zwelt luid gejuich en applaus op. Zeker als iemand in het water dreigt te vallen.

Bubbels

Aan alles is gedacht, zowel voor medewerkers als voor de deelnemers. Voor de mensen van de productie, de zogeheten "crew", is er een mini-dorpje opgezet. En omdat veiligheid een belangrijke rol speelt, ligt in de haven zelf de Huizer reddingsbrigade klaar voor eventuele ongelukken. Maar zoals de omroeper laat weten: "van de miljoen keer gaat het 999.999 keer goed!" In diezelfde haven liggen machines die van het afgeschermde water een soort Jacuzzi bad maken. Dit gebeurt om de algen te verdrijven.

Presentatieduo

Door de aanwezigheid van het programma hebben we ook twee echte 'celebrities' lopen in Huizen: presentator Ron Boszhard en co-presentatrice, winnares van het televisieprogramma Holland’s Next Top Model Loiza Lamers. Als we beiden even willen spreken, merken we dat de controles streng zijn. Maar nadat de goede bedoelingen duidelijk worden bij de productie willen beiden NH Gooi te woord staan.

Er worden vier afleveringen op een dag 'geschoten' en het is waarschijnlijk de bedoeling dat de afleveringen volgend jaar zomer op de buis komen.