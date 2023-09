Voer om te lezen: het állereerste honden-voorleesboek komt uit Hilversum

Hilversummer Hans Melissen schrijft al jaren kinderboeken, tv-series en verhalen over wijn, maar de afgelopen tijd heeft hij zich in een nieuw onderwerp verdiept: Honden. Hij schreef het allereerste Nederlandse honden-voorlees-boek ooit. Sinds deze week ligt het in de winkel. Melissen: "Er moet een steekje los zitten om dat te doen."