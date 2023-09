Zaankanters blij met hun genomineerde boom: "Hij zou zo in de Efteling kunnen staan"

De nominatie voor Boom van het Jaar 2023 is volgens Zaankanters helemaal terecht. De vleugelnoot is een monumentale boom en staat op het A.S. Talmaplein in de Burgemeestersbuurt. "Het is gewoon een plaatje!", zegt een buurtbewoner enthousiast.

De brede boom is een vleugelnoot, maar dat is voor veel Zaankanters een nog vrij onbekende boom. "Iedereen die hier langskomt, vraagt ook wat voor boom het is", zegt een buurtbewoner trots.

Met een nominatie op zak zien de buurtbewoners dus echt wel de schoonheid in, echter zou het onderhoud van het plantsoen met de boom wel beter kunnen. Of de boom écht de allermooiste van het land is, dat zal moeten blijken. Tot 17 oktober kan er worden gestemd. De gelukkige winnaar mag ons land vertegenwoordigen bij de Europese Tree of the Year verkiezing 2024.