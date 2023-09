Renovatie Centraal Station: wat gaat er allemaal gebeuren?

Het gebied rondom het Centraal Station is de afgelopen jaren grondig verbouwd, maar daarmee is het nog niet klaar. De komende jaren is het monumentale stationsgebouw zélf aan de beurt. In 2030 worden er 275.000 reizigers per dag verwacht - 75.000 meer dan nu - en dus moet er ruimte gemaakt worden.

Volgens regiodirecteur Irma Winkenius van de NS blijft de overlast voor de reizigers beperkt. "Die kunnen het station via de IJ-Zijde verlaten of via een van de andere tunnels in het station."

Verder wordt de Oostelijke reizigerstunnel breder gemaakt en er wordt een fietsenstalling onder gebouwd. Ook alle perrons worden breder. Ook legt Harro Harman van ProRail uit dat alle vijf de spoorbruggen aan de oostkant vervangen worden. "Omdat ze aan het einde van hun levensduur zijn."

"We doen één brug per jaar. En die brug dicteert ook een beetje het ritme van de verbouwing want met die brug nemen we dan ook de hele spoorbak mee. Je ziet nu drie sporen in de bak liggen. We gaan de middelste weghalen. Daarmee krijg je ruimte voor extra brede perrons."

Kritiek

Door de werkzaamheden zal de Eurostar vanaf juli 2024 bijna een jaar niet van en naar Londen kunnen rijden. Omdat er in die periode geen ruimte is voor de paspoortcontrole op het perron. Dat kwam ProRail op veel kritiek te staan.

Homan: "Op dit moment loopt er een onderzoek om te kijken of de periode dat je niet 'secure' kan vertrekken vanaf Amsterdam CS ingekort kan worden. Wij hebben gezegd dat dat niet veilig kan. We wachten de resultaten van het onderzoek af." Ook blijft ProRail zeggen dat de verhuizing van de douanepost naar een ander perron niet mogelijk is. "We hebben gekeken waar dat zou kunnen maar hebben geen oplossing gevonden."