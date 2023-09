In het dorp Oterleek, net onder Heerhugowaard, is een voetganger onder een vrachtwagen terechtgekomen. Het slachtoffer raakte daarbij bekneld, en moest door de brandweer bevrijd worden.

Volgens een woordvoerder van de politie is de voetganger daarna gereanimeerd. Hoe het slachtoffer eraan toe is is niet duidelijk. Ook is onduidelijk hoe het ongeluk precies kon gebeuren.

Later meer.