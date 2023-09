Fietser (48) overleden na aanrijding met tankwagen in Oterleek

In het dorp Oterleek, net onder Heerhugowaard, is een fietser onder een vrachtwagen terechtgekomen. Het slachtoffer raakte daarbij bekneld, en moest door de brandweer bevrijd worden. De fietser heeft dat niet overleefd.

Volgens een woordvoerder van de politie is de fietser, een 48-jarige man, op straat gereanimeerd. Dat mocht niet meer baten, en hij is overleden.

Hoe het ongeluk precies kon gebeuren is nog niet duidelijk. De verkeersongevallendienst van de politie doet daar op dit moment onderzoek naar. Zij verwachten in de loop van vandaag of morgenochtend met meer informatie te komen.