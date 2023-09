Agent (39) opgepakt op verdenking van doorspelen vertrouwelijke informatie

Een Amsterdamse agent is vanmorgen aangehouden door collega's. Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan mensen buiten de politieorganisatie.

Dat laat het Openbaar Ministerie vandaag weten. Een 36-jarige man uit Naarden en een man van 35 jaar uit Soest zijn ook aangehouden vanwege dezelfde strafzaak. Verder hebben er doorzoekingen plaatsgevonden in Almere en Hilversum en is de werkplek van de agent doorzocht.

"Het onderzoek van de Rijksrecherche en het Landelijk Parket is in volle gang en de aangehouden verdachten worden verhoord", meldt het Openbaar Ministerie. "De verdachten zijn in beperkingen gesteld en mogen geen contact met de buitenwereld hebben, behalve met hun advocaat."

Het OM zegt nieuwe aanhoudingen niet uit te sluiten.