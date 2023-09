Doden krijgen een gezicht tijdens Open Monumentendag in Zaanstreek-Waterland

Dit weekend is er veel te beleven in Zaanstreek-Waterland tijdens Open Monumentendag. Zo zijn verschillende molens opengesteld, kan men aan de slag met Zaans hout en zal een bijzondere oude sport in het zonnetje staan. Wat is er nog meer te doen?

Het is nog geen Halloween en het is allesbehalve griezelig: in Koog aan de Zaan aan de Kerkstraat worden oude graven tot leven gebracht. De bedoeling is om alle 450 overledenen op de Koger begraafplaats een gezicht te geven, maar dat is een hele klus. Daarom is zaterdag de begraafplaats, waar voor het laatst iemand 52 jaar geleden is begraven, geopend en is bij een aantal graven informatie bijgevoegd.

Molens

Naast begraafplaatsen zijn er ook een hoop molens de bezoeken. Zo is de Kathammer Molen in Katwoude zaterdag ook geopend. Deze molen maalt het overtollige water uit de polder naar de voormalige Zuiderzee. In Etersheim bij de Etersheimer Braakmolen is een activiteit gepland. Zo kunnen geschiedenisliefhebbers zondag meer leren over het verdronken dorp Oud-Etersheim dat in het Markermeer ligt.

Schooltje van Dik Trom

Het jubilerende museum van Dik Trom is in hetzelfde dorp ook te bewonderen. Het schooltje was in 1891 de inspiratiebron voor het beroemde kinderboek. Vrijwilliger Eef de Hilster: "Je kunt hier nog op een leitje schrijven zoals dat vroeger ook gebeurde. De schoolborden van toen vind je tegenwoordig niet meer. Dat zijn allemaal digitale dingen. Veel mensen kunnen zich er nu geen voorstelling bij maken hoe het toen was."



