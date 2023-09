Taakstraf voor Hilversummer die man tegen de grond werkte en bij de nek greep in uitgaansgebied

Het slachtoffer werd door meerdere mannen in elkaar geslagen voor de G-Spot, een bekende nachtclub in Hilversum. Dit is ook op camerabeelden terug te zien.

Volgens de Hilversummer had het slachtoffer onenigheid met een vrouw en wilde hij voor haar opkomen. Dit was echter niet op camerabeelden terug te zien. De rechter kon hierover daarom geen uitspraken doen.